チャンピオンシップ（イングランド2部）第11節が21日に行われ、日本代表FW大橋祐紀が今季2ゴール目を挙げた。

ここまで9試合を消化したリーグ戦で2勝1分6敗を記録しているブラックバーン。下位からの浮上に向け、今節は降格圏に沈むシェフィールド・ユナイテッドとホームで激突した。試合は40分に大橋がスコアを動かす。右サイドからのクロスをディオン・ド・ネーヴが大外で折り返し、最後はゴール前に走り込んできた大橋がフィニッシュ。冷静にネットを揺らして先制点を挙げた。

しかし、後半に入るとシェフィールド・ユナイテッドがゲームをひっくり返す。54分にオウンゴールでスコアを振り出しに戻し、70分にはハリソン・バローズの得点で逆転に成功。さらに、後半アディショナルタイムにはタイリース・キャンベルが追加点をマークする。

結局、そのまま試合は3－1で終了し、シェフィールド・ユナイテッドが逆転勝利を収めた。なお、大橋は78分までプレー。敗れたブラックバーンはリーグ戦5戦未勝利となり、1試合未消化ながら降格圏の23位に転落している。

【スコア】

ブラックバーン 1－3 シェフィールド・ユナイテッド

【得点者】

1－0 40分 大橋祐紀（ブラックバーン）

1－1 54分 オウンゴール（シェフィールド・ユナイテッド）

1－2 70分 ハリソン・バローズ（シェフィールド・ユナイテッド）

1－3 90＋2分 タイリース・キャンベル（シェフィールド・ユナイテッド）



