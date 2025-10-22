「リスクが低い」今永昇太とカブス、双方最良の選択肢は？　米紙が予想「…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスと32歳の今永昇太投手にとって、最良の選択肢が見えてきたかもしれない。カブスが球団オプションを行使しない場合のシナリオについて、米メディア『スポーツモッカリー』が報じている。

今永は今オフ、自身の将来を左右する重要な交渉を控えている。

まず、カブスには3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションがあり、最初に決断を下すのは球団側だ。

それが実行されなければ、次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを行使するか判断する。

いずれも双方が各オプションを拒否した場合、今永はフリーエージェント（FA）となる。

ただ、同メディアはこのタイミングで、カブスが今永に1年総額2200万ドル（約33億4000万円）のクオリファイングオファーを提示すると予想した。

その理由として「確かに高額だが、これは1年契約であり、今永が再び苦戦すれば2026年以降はチームを去ることになる。

カブスにとっては、さらに3年契約を結ぶよりも遥かにリスクが低い。

一方で今永は1500万ドルよりも大きな収入を手にできるが、他球団と長期の契約を結ぶ機会を逃すことになる」と伝えている。

