UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節が22日に行われ、ユニオン・サン・ジロワーズとインテルが対戦した。

立ち上がりはホームのユニオン・サン・ジロワーズがインテル陣内に攻め込みゴールに迫る場面を作り出したが、GKヤン・ゾマーの好セーブなどもあり得点を許さない。すると前半の終盤にインテルの我慢が身を結ぶ。41分に得た左CKの流れからゴール前にこぼれたボールをデンゼル・ダンフリースが豪快に蹴り込んで先手を奪った。

さらにインテルは前半アディショナルタイムにもダンフリースの持ち上がりからフランチェスコ・ピーオ・エスポジトを経由し、ラウタロ・マルティネスが加点。2点をリードして迎えた後半にもハカン・チャルハノールのPKとフランチェスコ・ピーオ・エスポジトの今大会初ゴールで着実に得点点を重ねた。

終わってみれば、アウェイのインテルが4点を奪って勝利。アーセナルと共に今大会の無失点継続にも成功した。一方、敗れたユニオン・サン・ジロワーズは序盤の好機を生かしきれなかったことが響いた。

【スコア】

ユニオン・サン・ジロワーズ 0－4 インテル

【得点者】

0－1 41分 デンゼル・ダンフリース（インテル）

0－2 45＋1分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

0－3 53分 ハカン・チャルハノール（PK／インテル）

0－4 76分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）