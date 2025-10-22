UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節が22日に行われ、日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンはドルトムントとホームで対戦した。

日本代表では3バックの左サイドで存在感を示した鈴木だが、今回の一戦は右サイドバックとして先発出場。立ち上がりから対人の強さを見せつつ、的確な繋ぎと機を見た攻撃参加で存在感を示すと、37分にはボックス内から右足でシュートを放ちゴールを脅かした。

しかし試合は、20分にドルトムントのフェリックス・ヌメチャにミドルシュートを決められ先手を許す展開に。一度はオウンゴールで追いつき後半を迎えたが、ゴール前の競り合いでファウルを犯してPKを献上。これをラミ・ベンセバイニに決められると、ヌメチャとファビオ・シルヴァにもネットを揺らされて勝負あり。試合終了間際に鈴木のクロスからヴィクター・ダーザソンが頭で1点を返すも試合は2－4で終了した。

コペンハーゲンの今大会初白星はお預けとなった一方で、ドルトムントは2勝目を挙げ、暫定ながら上位浮上を果たしている。

【スコア】

コペンハーゲン 2－4 ドルトムント

【得点者】

0－1 20分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

1－1 33分 ヴァルデマール・アントン（OG／コペンハーゲン）

1－2 61分 ラミ・ベンセバイニ（PK／ドルトムント）

1－3 76分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

1－4 87分 ファビオ・シルヴァ（ドルトムント）

2－4 90分 ヴィクター・ダーザソン（コペンハーゲン）