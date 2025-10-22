チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が21日に行われ、ニューカッスル（イングランド）とベンフィカ（ポルトガル）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1勝1敗を記録し、勝ち点「3」を積み上げているニューカッスル。初戦でバルセロナに敗れた同クラブだったが、前節はユニオン・サン・ジロワーズを4－0で下し、今大会初勝利を掴み取った。対するは連敗を喫して苦しい船出となったベンフィカ。敵地に乗り込む今節は初白星を狙う一戦となる。

試合は32分にニューカッスルが均衡を破る。最終ラインでボールを繋ぐベンフィカにプレスをかけ、マリック・チャウのインターセプトからカウンターに移行。ブルーノ・ギマラインスのスルーパスにジェイコブ・マーフィーが抜け出すと、右ポケットからゴール前にラストパスを送る。飛び込んできたアンソニー・ゴードンがワンタッチで合わせ、ホームチームが先制した。

さらに70分、再びニューカッスルのカウンターが炸裂する。ベンフィカのドディ・ルケバキオが左足でクロスを送ったものの、ボールはGKニック・ポープのもとへ。すると、ハーヴィー・バーンズが猛烈なスプリントで右サイドを駆け上がり、GKニック・ポープが力強いスローイングでボールを投げ込む。相手選手の対処ミスもありバーンズにパスがわたると、自らペナルティエリア内へと運んで右足を一振り。ファーに流し込んで追加点をマークした。

その後、83分にもゴードンのアシストからバーンズが得点をゲット。結局、そのまま試合は3－0で終了し、ニューカッスルが勝利を収めた。次節は来月5日に行われ、ニューカッスルはホームでアスレティック・ビルバオ（スペイン）と対戦。ベンフィカはホームでレヴァークーゼン（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

ニューカッスル 3－0 ベンフィカ

【得点者】

1－0 32分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

2－0 70分 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）

3－0 83分 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）