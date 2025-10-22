UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節が22日に行われ、アーセナルとアトレティコ・マドリードが対戦した。

CL開幕から2連勝を飾っているアーセナルが、ここまで1勝1敗のアトレティコ・マドリードを本拠地に迎えた一戦は、ホームのアーセナルが主導権を握る展開に。キックオフ直後の4分には相手陣内でのボール奪取からボックス手前のエベレチ・エゼがシュートを放つと、DFの足に当たってボールがクロスバーを直撃。その後も右サイドのブカヨ・サカを起点にゴールへと迫ったがネットを揺らすことはできない。

対するアトレティコ・マドリードはフリアン・アルバレスを起点にカウンターをうかがい、素早いリスタートからゴールを脅かす場面もあったが、枠をとらえきれなかった。ゴールレスのまま後半を迎えると、先にアトレティコが好機を作り出す。左サイドでボールを持ったアルバレスがボックス手前から右足を振り抜いたがシュートはクロスバーに阻まれる。

しかし、先手を奪ったのはアーセナル。57分に左サイドでFKを獲得すると、デクラン・ライスがインスウィングのクロスをニアサイドへ供給。後方から走り込んできたガブリエウ・マガリャインスが頭で合わせ、試合の均衡を破った。すると、ここからアーセナルが怒涛のゴールラッシュを見せる。

64分にマイルズ・ルイス・スケリーがドリブルでボールを持ち運ぶと、最後はボックス左のマルティネッリがネットを揺らして加点。その2分後にはボックス内での混戦からヴィクトル・ギェケレシュが強引にシュートを放つと、DFに当たったボールがゴールへ。70分にはライスの左CKをファーサイドのマガリャインスが折り返し、ゴール前のギェケレシュが押し込んだ。

先制弾からわずか17分の間に4ゴールを奪ったアーセナルが4－0で完勝。3戦連続での完封勝ちを収めることにも成功した。

【スコア】

アーセナル 4－0 アトレティコ・マドリード

【得点者】

1－0 57分 ガブリエウ・マガリャインス（アーセナル）

2－0 64分 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

3－0 67分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

4－0 70分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）