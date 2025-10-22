チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が21日に行われ、レヴァークーゼン（ドイツ）とパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで連勝を記録し、勝ち点「6」を積み上げているPSG。アタランタとバルセロナを撃破して勢いに乗る昨季のCL王者は、連覇に向けて順調なスタートを切った。対するは、現時点で2試合連続ドローと未勝利が続くレヴァークーゼン。今節は“フランスの盟主”を相手にホームで初勝利を狙う。

試合は立ち上がりの7分にPSGがスコアを動かす。右サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたヌーノ・メンデスが短いリスタートを選択。アクラフ・ハキミとのパス交換からN・メンデスが左足でインスイングのクロスを入れると、ゴール前に飛び込んできたウィリアム・パチョがヘディングで合わせる。鋭いボールを頭で叩き込み、アウェイチームが先制した。

一方のレヴァークーゼンは25分にPKにチャンスを得たものの、アレハンドロ・グリマルドのキックは右ポストに直撃。決定機を逃してしまうと、33分にはオンフィールドレビューによってロベルト・アンドリッヒが退場となる。しかし、数的優位に立ったPSGも、37分にイリア・ザバルニーがボックス内でのファウルで一発退場に。レヴァークーゼンは獲得したPKをアレイクス・ガルシアが沈め、スコアは振り出しに戻される。

すると、ここからPSGの攻撃陣が爆発。41分に鮮やかなカウンターからデジレ・ドゥエがネットを揺らして勝ち越しに成功し、その3分後には再びカウンターの流れからフヴィチャ・クヴァラツヘリアが追加点をマークする。さらに前半アディショナルタイム、PSGが自陣でのボール奪取から攻撃に移行。テンポ良くパスを繋いで前進し、最後はドゥエがコントロールショットを突き刺して4点目を決める。

前半だけで3点のリードを奪ったPSGだが、後半に入っても攻撃の手を緩めない。開始早々の50分に自陣左サイドからヴィティーニャがドリブルを開始。スピードに乗りながら相手守備網を突破し、複数のマーカーを引きつけながら前線にスルーパスを出す。ボールを受けたN・メンデスが冷静に決め切り、5点目をマークした。

その後、54分にA・ガルシアの豪快なミドルシュートでレヴァークーゼンが1点を返すが、66分に途中出場のウスマン・デンベレがゴールをゲット。終了間際の90分にはヴィティーニャにも得点が生まれる。結局、そのまま試合は7－2で終了し、PSGが大勝を収めた。次節、レヴァークーゼンは来月5日にアウェイでベンフィカ（ポルトガル）と対戦。PSGはその前日にホームでバイエルン（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

レヴァークーゼン 2－7 パリ・サンジェルマン

【得点者】

0－1 7分 ウィリアム・パチョ（パリ・サンジェルマン）

1－1 38分 アレイクス・ガルシア（PK／レヴァークーゼン）

1－2 41分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

1－3 44分 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（パリ・サンジェルマン）

1－4 45＋3分 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

1－5 50分 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

2－5 54分 アレイクス・ガルシア（レヴァークーゼン）

2－6 66分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

2－7 90分 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）