第104回全国高校サッカー選手権大会の中継を行う日本テレビは22日、今大会の応援マネージャーが俳優・モデルの池端杏慈さんに決定したと発表した。

2007年9月8日生まれの高校3年生である池端さんは、2001年にニコラモデルオーディションでグランプリを受賞した。翌年にスポーツマネジメントを題材にしたテレビドラマ『オールドルーキー』で俳優デビューを飾り、2024年に『矢野くんの普通の日々』で実写映画初出演。2023年には『ポカリスエット』、2025年には『ゼクシィ』のTVCMに起用されている。10月17日公開の映画『ストロベリームーン』に出演。12月26日には映画『白の花実』の公開を控えている。

第103回全国高校サッカー選手権大会は12月28日に開幕し、2026年1月12日に国立競技場で決勝戦が開催される。高校選手権経験者が務める応援リーダーは前田大然、応援歌は手越祐也さんがボーカルを務めるT.N.Tの『未来へ』に決定している。

歴代の応援マネージャーは以下のとおり。

初代 堀北真希さん（第84回大会）

2代目 新垣結衣さん（第85回大会）

3代目 北乃きいさん（第86回大会）

4代目 逢沢りなさん（第87回大会）

5代目 川島海荷さん（第88回大会）

6代目 広瀬アリスさん（第89回大会）

7代目 川口春奈さん（第90回大会）

8代目 大野いとさん（第91回大会）

9代目 松井愛莉さん（第92回大会）

10代目 広瀬すずさん（第93回大会）

11代目 永野芽郁さん（第94回大会）

12代目 大友花恋さん（第95回大会）

13代目 髙橋ひかるさん（第96回大会）

14代目 清原果耶さん（第97回大会）

15代目 森七菜さん（第98回大会）

16代目 本田望結さん（第99回大会）

17代目 茅島みずきさん（第100回大会）

18代目 凛美さん（第101回大会）

19代目 藤崎ゆみあさん（第102回大会）

20代目 月島琉衣さん（第103回大会）

21代目 池端杏慈さん（第104回大会）

【動画】池端杏慈さんのドレス姿