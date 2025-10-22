しまむらは、10月22日より、しまむらグループ各店舗で「大創業祭」を開催する。

全国のファッションセンターしまむらでは、10月22日より、アウターや服飾雑貨、寝具、インテリアなどを大創業祭特価で提供。また、オリジナルブランド「SUNNY HOUSE(サニーハウス)」の新作アイテムや高機能PB商品も登場する。うれしいお買い得品から最旬トレンドまでワクワクする商品をたくさん取り揃えている。

カジュアル＆シューズのアベイルでは、10月22日より2週にわたり「アベイル祭り」を開催する。10/25には、バイヤーが厳選したお得なコーデや、かわいいキャラクターグッズが多数登場。さらに、条件達成で数量限定のノベルティがプレゼントされる。

ベビー・子供用品のバースデイでは、10月22日より、人気沸騰中の「&mignon(アンドミニョン)」の冬物新作や、お買い得商品を販売する。また、10月25日からは「おかしくじ」も開催予定。

雑貨＆ファッションのシャンブルでは、10月22日より、オリジナルブランド「tsukuru&Lin.(ツクルアンドリン)」「Anne's pocket(アンズポケット)」「Clasiiki(クラシーキ)」の新作アイテムが登場する。この冬に手に入れたいニットやアウターの新作に加え、10月20日発売の雑誌『リンネル』掲載アイテムも多数販売される。

靴＆ファッションのディバロでは、10月28日より、今シーズンにぴったりの「CECIL McBEE(セシルマクビー)」の新作ブーツが登場。また、ブーツに合わせたい冬スタイルのアウターやバッグ、服飾雑貨など、大創業祭ならではのお買い得品も販売される。

しまむらグループ大創業祭と、しまむらパーク(オンラインストア)OPENを記念し、しまむら、アベイル、バースデイ、シャンブル、ディバロ、しまむらパークの6つのX公式アカウントにてキャンペーンを実施する。

10月22日から10月31日の期間中、6つの公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストのうえ、抽選に参加すると、抽選でしまむらグループ共通商品券がプレゼントされる。抽選結果はその場で当落を確認できる。期間中は毎日参加できる。