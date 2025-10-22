マダム信子、19歳年下の夫へ「私のものはみんな幸治くんのもの」　家も仕事も最高の形で未来に託すことが彼女流の“終活”

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

マダム信子の現在と彼女の“終活”に密着

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。

マダム信子は、韓国人の両親のもとで育ち、「クサい」といじめられた過去や、18歳でのお見合い結婚と離婚、そして大阪・北新地でNo.1ホステスに上り詰めるまでの半生を回想。その後、19歳年下の夫・幸治さんと出会い、大阪で開業した焼肉店は狂牛病騒動で1億円の借金を抱えることに。

「人生終わりやと思った」と語るほどの壮絶な逆境の中で、「幸治くんはどっか行ってくれたらええのにって何度思ったことか…」と、夫を思うがゆえの当時の苦悩を告白。しかし、幸治さんは「この人についていけば食べれないことはない」と彼女の“人間力”と“サバイバル力”を信じ、支え続けたという。

「私のものはみんな幸治くんのもの」

そんな絶望の淵から、起死回生で開発したスイーツ「マダムブリュレ」が店舗に大行列ができるほどの空前の大ヒットとなり、借金を完済。現在は31年間連れ添った夫へ「私のものはみんな幸治くんのもの」と語り、家も仕事も最高の形で未来に託すことが彼女流の“終活”だと話した。

また、夫の幸治さんも「正直40代後半からは、子孫を残したいという気持ちはあった」と本音を明かしつつ、「あの人の最後を見届けたい」とマダム信子への深い愛情を語っていた。