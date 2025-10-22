「好きな焼き鳥ランキング」があればきっと上位に食い込むであろう“手羽先”。パリッと焼き上がった皮と柔らかくジューシーなお肉……ああ、想像しただけでお腹が鳴りそうです。

おやっ? こんなところにも手羽先が……?

昨日の夜ふとイヌを見たらこれで、いやいや眩しいにしてもあざとすぎんか....と思ったけど秒で電気消した

(@ni918coより引用)

「んっ? 手羽先!?」と思わず二度見してしまうこちらの写真、実はとっても可愛いトイプードルの「うたちゃん」なんです! 茶色のふわふわな毛並みと、前足を顔に当てて後ろ足を伸ばしたポーズが絶妙に“手羽先感”を醸し出していますよね。

写真の投稿主はXがユーザーの「ひつじにこ(@ni918co)」さん。夜なのに部屋が眩しかったせいか、愛犬のうたちゃん(3歳・女の子)が前足で目を隠して横になっていたそうで、飼い主さんはすぐに電気を消してあげたのだとか。

改めて見てみると、その小さな手でギュッと目を覆う仕草がたまらなく愛おしいですよね。そしてこちらが普段のうたちゃん。とっても可愛らしいトイプードルさんです♪

この投稿は大きな反響を呼び、8.3万件のいいねを獲得(10月20日時点)。「可愛い手羽先ですね!」「ｽﾝｯ( ˙꒳˙ )おいしそ……じゃない! かわいい! 目が疲れてるのかな。」「満場一致で手羽先です ありがとうございました」「手羽先の妖精だ!」「手羽先やー! って思ったらおめめ隠しててかわいすぎた」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

思わぬ角度からの大注目を集めたうたちゃんについて、投稿主のひつじにこさんに話をお聞ききてみました。

── 今回のポストが“手羽先っぽい”と反響を呼んでいます。率直なご感想などはございますか?

投稿した際、飼い主的にはうたにしか見えなかったので予想外のみなさんの反応にとてもビックリしました。コメントや引用リポストも手羽先だらけで、とても楽しく見させていただきました!

── うたちゃんの普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

性格はとにかく好奇心旺盛、人間が大好き、いつも尻尾ぶんぶんです。普段は同居犬のにこと、おもちゃの取り合いをしたり追いかけっこしたりして忙しそうです。毎日全力で過ごしているので20時ごろには充電が切れたように寝ています。

好奇心旺盛で人が大好きなうたちゃん。“手羽先ポーズ”も、そんな愛らしさが詰まっていましたね。これからもたくさんの癒しを届けてくださいね♪