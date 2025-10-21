大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日から、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦う。そのシリーズを前に、クレイトン・カーショー投手の扱いをはっきりさせるべきだという意見が出ているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季限りで現役引退予定のカーショーは、レギュラーシーズンでは主に先発として23試合に登板した。一方、ポストシーズンの登板はリリーフで2回5失点（自責4）だった同9日のフィラデルフィア・フィリーズ戦のみとなっている。

同メディアは「カーショーは9月に昇格して雰囲気だけ味わうような選手ではない。彼は近代ドジャース史上最高の投手であり、世代を代表する存在であり、曖昧なブルペン地獄よりも良い扱いを勝ち取るべき競争者だ。チームが彼の貢献を信じるなら、その方法を示すべきだ。そうでないなら、それも明確にすべきだ。宙ぶらりんの状態は侮辱だ」と指摘。

続けて、「確かに、10月の直近の結果は計算を難しくしている。だからこそ、計画はより厳密でなければならない。明確に定義され、限定的だが現実的な役割。そして『何でもあり』ではなく、1試合の出場枠。これがカーショーに準備の機会を与え、ドジャースには彼を最大限に活用するチャンスをもたらす。それ以下の対応では、フランチャイズの柱であるカーショーはミットを持ったマスコットに成り下がってしまう」と記している。

