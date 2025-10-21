大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動く可能性がある。そこで注目されているのが、東京ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手の動向であり、衝撃的な動きがあるかもしれない。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のサム・スコット記者が言及した。

25歳の村上は、すでに日本プロ野球界で圧倒的な実績を誇る長距離砲だ。8年にわたる日本での活躍を通じて、勝負強さと長打力を兼ね備えた打者としての地位を確立しており、MLBでも即戦力としての期待が高まっている。

そこでドジャースは、村上の獲得を視野に入れながら、マックス・マンシー内野手の放出を検討しているかもしれない。

マンシーはオールスターにも選出された実績ある内野手であり、ドジャースの主軸を担ってきた存在だ。三塁手としての安定感やチームへの貢献度を考えれば、放出はファンにとって大きな衝撃となり得る。

注目の集まるドジャースの動きについて、スコット氏は「村上のような打撃力を備えた選手を獲得する見込みは確かに魅力的だが、多くのファンが受け入れられない代償を伴う可能性もある。ファンはドジャースがハイリスクな賭けに出るのか、それとも別の道を選ぶのか、熱心に注視することになるだろう」と言及した。

