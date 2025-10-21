「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、横浜DeNAベイスターズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

島田舜也（しまだしゅんや）

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／93kg

・生年月日：2003年4月30日

・経歴：木更津総合高‐東洋大

アマチュア球界屈指の剛速球を投じる島田舜也。速球派の先発右腕が手薄な横浜DeNAベイスターズにとっては、狙い目となり得る選手だ。

木更津総合高では、3年夏の千葉県大会で準優勝に貢献。東洋大では1年秋からリーグ戦に登板した。

東都2部リーグに在籍した3年秋は、8試合（42回）を投げ、5勝1敗、33奪三振、防御率0.64と傑出した数字をマーク。1部昇格の立役者となった。

東都1部リーグに舞台を移した今春も、7試合（39回1/3）を投じて4勝2敗、防御率2.52の好成績を残した。

今夏には、日米大学野球の日本代表に選出されていたが、右肘のコンディション不良のため出場辞退。それでも、すでに実戦復帰を果たしており、リーグ戦でも先発登板を重ねている。

最速155キロのストレートを軸にカーブやフォークなど多彩な球種を操る本格派右腕。先発陣の強化に、うってつけの逸材だ。

