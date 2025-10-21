日向坂46髙橋未来虹「新参者 二〇二五」に出演する五期生メンバーにエール「五期生にとっても絶対いいチャンスになる」

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月17日（金）の放送は、髙橋未来虹と山下葉留花が日向坂46・五期生メンバーが出演するライブ公演「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」について語りました。髙橋：日向坂46からのお知らせとしては、11月8日（土）から30日（日）まで約2年ぶりの開催となる「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」（以下：新参者）がスタートします！山下：おお！ 2年ぶりかぁ。髙橋：2年前は葉留花も「新参者」をやっていましたけども。山下：そうですね、四期生メンバーで。髙橋：私は経験していないんですけど、準備期間とかはどんな感じなの？山下：準備期間は1ヵ月ぐらいで、ほぼ全曲ぐらい振り入れをしていただいて。あと会場が結構コンパクトなので、お客さんのお顔もはっきり見えて、肉声がイヤモニを通してはっきり聞こえるんですよ。だから、この期間は結構おひさま（ファンの呼称）に助けてもらったなって思いますし、「新参者」のおかげで、おひさまの皆さんとの絆も同期との絆も深まったので、五期ちゃんのライブもすごい楽しみです！髙橋：絶対これで好きになってくれる方もいっぱいいると思うし、五期生にとっても絶対いいチャンスになると思うので。山下：観に行きたいな～。髙橋：絶対観に行こう！山下：はい！ 絶対に行きたいです。髙橋：四期生のときはすごく楽しかったから五期生も楽しみだね。山下：気になりますね、いろんな楽曲をやるので。髙橋：私なんなら練習しているところを覗いちゃおうかな（笑）。山下：確かに行きたい！髙橋：葉留花先輩、差し入れしてあげなよ。山下：何にしよう？ しゃちほこのアクスタとか（笑）。髙橋：（笑）。甘い物とかうれしいんじゃない？ みんなにリサーチして。山下：買い占めて届けましょう。頑張れ、みんな！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46