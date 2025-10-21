今日の運勢は？★10月22日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月22日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和７年）10月22日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運は良好。気になる相手と共通の話題で盛り上がるなど、嬉しくなることがありそう。休みの日にデートに誘ってみるのも良いでしょう。恋愛以外でも、今日は夢中になれるものができるかも。リーダーシップを発揮してみると、物事がスムーズに進むようです。周りに遠慮せずにきちんと考えていることや想いを伝えるようにしてみましょう。質問には普段より丁寧に応えると◎今日は、日常生活に彩りを添えるようなことを行ってみましょう。SNSなどを参考にしてみるのもアリ。ちょっとした変化で、モチベーションも上がり仕事や勉強などもはかどることでしょう。パートナーや恋人の手伝いをするなど、誰かのために頑張ることになりそう。しかしひとりでいるよりは、気持ちも安定して楽しく過ごせることでしょう。週末の予定を立てておくと◎友人との交流が楽しい1日に。共感できることも多く、お互いに相手のことを思って気持ちが揺さぶられるかも。夜は家でゆっくり過ごす時間も持つようにしましょう。明日に備えて体調を整えて。プチラッキーが起こるかも。急なお誘いを受けたら、思いきって参加してみると良いでしょう。人付き合いを大切にしていくと、良い縁が少しずつできていきそうなので、頑張ってみて。物事を効率よく進めるために、パートナーと意見交換をすると◎今後の目標なども決めてみると良いでしょう。相手の意見を聞くと、意外なアイデアもあり、頼もしく感じることでしょう。やるべきことはあるけれど、遊びたい気持ちが勝ってしまいそう。しかし見て見ぬ振りをしていると、あとで痛い目にあうかもしれないから、気をつけましょう。できることなら午前のうちに片付けてしまいましょう。今日は、あれもこれも欲しくなってしまいそう。散財しすぎないように気をつけましょう。日ごろお世話になっている人にちょっとしたプレゼントをするのはアリ。心の交流が深まるようです。仕事や宿題などが終わらず焦ってしまいそうです。オンオフのメリハリをつけて取り組みましょう。ひとりで過ごせるような空間を持つのもアリ。終わった後は自由な時間を楽しんで。忙しくてあっという間に1日が過ぎてしまうかもしれません。ですが、今日あなたが頑張ったことで、周りにも良い影響が生まれてくるようです。帰宅後は自分を労わるようにしましょう。好きな飲み物で乾杯を。判断が難しいものは、今日は見送るようにしたほうが良いかも。後日、頭がスッキリしているときに、もう一度考えるようにしましょう。先輩などに相談してみるのもアリ。納得がいくものを選んでみて。たまにあるミスなどはお互い様。自分のことも相手のことも責めすぎないようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/