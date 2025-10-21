NiziU 縄跳びダンスの本領発揮なるか!? MAKO「どれだけ私たちが跳んできたかを見せつけてやります！」チーム対抗大縄跳び対決

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。10月13日（月）から16日（木）の授業（放送）では、メンバー全員が大集合したスペシャル企画「秋の大運動会」を実施。ここでは10月16日（木）放送回の最終第3種目「チーム対抗大縄跳び対決」の模様をお届けします。こもり校長：「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」！フィナーレを飾る最終第3種目はチーム対抗大縄跳び対決〜！ 制限時間1分の間に5人で力を合わせて、より多くの回数を跳んだチームの勝利です。一瞬の油断も許されない極限の真剣勝負！ さあ、大運動会の王者に輝くのは一体誰だ？まあ、縄跳びダンスのNiziU先生ですからね！ 自信はありますか？MAYA：チームワークが重要になってくるので、その分に関しては絶対大丈夫かな（笑）。こもり校長：誰が跳んで誰が（縄を）回すのかも重要になってくるので、器用な人が回した方がいいのか、体力がある人が回した方がいいのかみたいな采配も大事かなと思います。AYAKA：私、背が高いので回します（笑）。MAKO：ヒールの高い靴を履いているから、AYAKAの身長に合わせられるし、今日は回そうかな。こもり校長：それでは所定の位置についていただいてもよろしいでしょうか。この感じはね、MAKO先生とAYAKA先生が回して、MAYA先生、RIMA先生、MAYUKA先生が跳ぶとみた。RIMA：どうやってやるんだっけ？こもり校長：RIMA先生が大縄跳びの仕組みがあまり分かってないか？それではリーダー、ちょっと意気込みを聞かせていただいてもいいですか？MAKO：デビューして5年目を迎えるということで、どれだけ私たちが跳んできたかを見せつけてやります！こもり校長：この底力みたいなものをぜひ見せつけてもらいましょう！それでは赤組の大縄跳び！ よーい、スタート！――赤組縄跳び中こもり校長：終了―！ ただいまの赤組の記録は……56回！ 約1秒に1回は跳んでいるんじゃないかというペースでしたけど、あと途中ね、AYAKA先生がほとんど何もしてないみたいな時間がありました。やってみてどうでしたか？AYAKA：みんなしんどそうだなと思って、応援していました（笑）。RIMA：想像以上にしんどい、今年一番しんどい……。こもり校長：もう10月に入ってますよ？RIMA：途中でMAYAがずっと私の肩に体重をかけてくるんですよ！MAYA：もう老いを感じて……。こもり校長：それでは白組の皆さん、話し合いをしてもらって。NINA：私は背高いから回そうかな？RIO：逃げたな？NINA：AYAKAを見ていて、あのポジションに憧れるんですよ！RIO：私は一応、アンジー教頭と同い年なので同い年パワーとして頑張りましょう！こもり校長：そこについていく形でMIIHI先生も。MIIHI：はい、頑張ります！ 若さで（笑）。こもり校長：それではNINA先生とRIKU先生が回すということで。赤組が56回跳んだので、白組は57回跳ばないと勝てないです。1秒に1回跳ぶ計算になります。じゃあリーダーのアンジー！ 意気込みを聞いてもいいですか？アンジー教頭：もう私たちが、今までに何回一緒に跳んできたことか（笑）。それを見せつける日がやっと来たので勝ちにいきましょう！こもり校長：さあ、それではいきましょう。白組の大縄跳び。よーい、スタート！――白組縄跳び中こもり校長：終了―！RIKU：もうMIIHI―！RIO：何回かMIIHIのすね蹴ったよね（笑）？こもり校長：MIIHI先生どうでした？MIIHI：足が動かなかった（笑）。RIO：最初はめっちゃ順調でしたよね。ベストは尽くしましたよ！こもり校長：さあ、それではいきましょうか！ 白組の記録は……46回！RIKU：10回も下回ってる（笑）。こもり校長：惜しいところまではきたんじゃないですか？RIKU：止まらんかったらいけたかもな（笑）。こもり校長：さあ、ということで「NiziU LOCKS! 秋の大運動会」優勝の栄光を掴んだのは赤組です！ ココナッツ割りと大縄跳びで勝ちましたけどリーダーのMAKO先生、いかがですか？MAKO：やっぱり運で勝っちゃいましたね…デュフフ（笑）。こもり校長：何でそんなにデュフっているんですか（笑）でも、たしかに運もありましたね。ココナッツも最初に下に向けたから、水がこぼれて勝ったみたいなところもありますし。MAKO：確かに！MAYA：こもり校長、アンジー教頭、4日間ありがとうございました！アンジー教頭：こちらこそありがとうございます！こもり校長：楽しかったです！全員：ありがとうございました！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info