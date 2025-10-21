大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は、レギュラーシーズンを通して左翼手のスタメンを守っていたが、ポストシーズンではロースター外が続いている。この状況について、本人の口から心境が語られた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

コンフォートは昨オフ、ドジャースと1年1700万ドル（約25.5億円）の契約を結んだが、打率.199、本塁打12、OPS.638と期待に応えることができなかった。そのためポストシーズンでは、いまだにロースター入りを果たせていない。

現在はキケ・ヘルナンデス外野手とアレックス・コール外野手がコンフォートの代役を務めており、このままだと、コンフォートはポストシーズンに出場しない可能性が高い。

ドジャースは順調にワールドシリーズ進出を決めており、デーブ・ロバーツ監督は大幅なロースター変更には動かないだろう。

この状況についてコンフォートは「次に必要とされたときに備えて準備をしている。間違いなく、名簿に載っていないことはモチベーションだ。オフシーズンに向けて取り組むべきことがいくつかあり、それらを片付けて、どうなるか様子を見る」と言及した。

