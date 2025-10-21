破天荒・天然キャラのタレントは「みんなめちゃくちゃ空気読める」!? ユージ「ピカソと一緒」「職人なんです」

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。10月21日（火）の放送では、この日のアンケートテーマ、ワンコメ・ワンジャッジ「空気を読まずにやらかしがちな場面」をきっかけに、芸能界で活躍するために必要な“空気を読む力”について、パーソナリティの2人が持論を展開しました。

吉田が「私はこれまでの人生、“空気を読むことにかけてきた”みたいなところもあるんです」と語ると、ユージは「吉田さんは“空気読んでいるな！”って分かりやすい。すごく空気を読んでいる感じ」と同意。

しかし、吉田は「こういう仕事をしていると、空気を読んでいるんだけど、そこをあえて読まずにいく人が、やっぱり芸能界で活躍するんだな、って思います」と語り、「結果、私は空気を読めない人になってきています」と悩みを見せます。

これに対し、ユージは「それを考えている時点で、もう空気を読んじゃっているよ！ 空気を読めない人は、読めてないから無意識でやっちゃっているわけで」とフォロー。

すると吉田は「ユージさんは本当は、絶対に空気を読めるタイプなんですよ。なのに、なんで読まないの（笑）!?」とツッコむと、「まるで僕が空気を読んでいないみたいな言い方をしているけど（笑）、読みまくってんのよ！」と、タジタジになるユージ。

「僕もバラエティ番組とか、わりと長く出させてもらっていますが、空気を読んで得することのほうが少ないんですよ」と明かし、「空気を読める人ほど、しゃべれなくなるんです。僕も最初はそうだった。だから、バラエティではもう、空気を読むことをやめたの」と、現在のスタイルに至った経緯を説明しました。

さらに吉田は、「おもしろい発言する人や、天然な人でさえ、もう超絶空気を読んで、誰も傷つけず、ベストなタイミングで、ちょっとチンプンカンプンな発言を（して場を盛り上げることがありますからね）」と、その技術の高さを称賛。

これにユージは「芸能界で今、売れている人たち、破天荒キャラとか空気読めないキャラの人たちって、みんなめちゃくちゃ空気読めるからね」「だから、画家のピカソと一緒だよね。本当は絵を描かしたら超うまいのに、あえて崩しているような絵も描ける・それと一緒なんですよ。職人なんですよね」と話していました。

