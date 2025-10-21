夏川りみ「もしかしたら私が歌ってはいけない歌かも…」国民的名曲『涙そうそう』レコーディング中に知った誕生秘話、同曲への思いを明かす

女優・本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。9月20日（土）、27日（土）の放送ゲストは、歌手・夏川りみさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM（ジェット・ストリーム）」にて公開収録を実施しました。この記事では、夏川さんが2001年にリリースした楽曲「涙そうそう」（作詞：森山良子／作曲：BEGIN）への思いについて語った20日の模様をお届けします。

◆運命を変えた「涙そうそう」

本仮屋：夏川さんといえば、（2001年にリリースした）「涙そうそう」（森山良子さん作詞、BEGIN作曲）がみなさんの記憶には強く残っていると思います。この曲との出会いを、あらためて教えていただけますか？

夏川：沖縄サミット（第26回主要国首脳会議）が開催された2000年の年に、たまたま家でテレビをつけたら、そこに同じ石垣島出身のBEGINのニーニーたちがいて。

本仮屋：当時、面識はあったのですか？

夏川：はい。私の姉とBEGINが同級生で。小さい頃から可愛がってもらっていたので、テレビで頑張っている姿を観ると、「私も頑張らないと！」という気持ちになりながら聴いていた歌の1曲が「涙そうそう」でした。

本仮屋：テレビ越しに、いつも仲の良い、憧れのニーニーたちが歌っているのを見て、この曲だと。

夏川：（そのときに）初めて聴いたんですけど、ずっと頭から離れなくて、「なんだろう……」「あの歌、何だったんだろう……」って思っているうちに、「歌いたいな」「あんな曲を歌いたい」という気持ちが自分のなかで芽生えていて。その後に、東京でBEGINがライブをやると聞いて、会場に聴きに行って、そこで「涙そうそう」をちゃんと観て、聴いて「やっぱりいい歌だな」「歌いたい！」と思って。BEGINのニーニーたちのところに挨拶しに行って、「久しぶり！ 元気か？」「元気だよ」などの会話をして、「（ライブは）どうだった？」と聞かれたときに、「とても良かった！ あの歌ちょうだい」って言いました。

そうしたら、「あの歌は女の人が歌ってもいいかもな」という話があって。そのうちに「りみのために作詞作曲で曲作るから」と言われて、1曲いただいたのですが……。

本仮屋：でも、「涙そうそう」とは違う曲ですよね？

夏川：そうなんです。違う曲をいただいたのですが、どうしても「涙そうそう」の思いが強くて、やっぱり「涙そうそう」も歌いたいということでレコーディングを2曲して。でも私は、とっても楽しそうに「晴れ渡る～」って、沖縄の空を（イメージしながら）爽やかに歌ったんです。

そうしたら、ニーニーたちから「りみ、お前、この曲はどんなふうにできたか知っているか？」と聞かれて。「何も聞いてない」と答えると、「これは森山良子さんと俺らが、『いつか仕事をしようね』って話になったときに、まずメロディーが先に生まれて、それにタイトルだけ『涙そうそう』と入れて、森山さんに届けたら、『これはどういう意味なの？』と聞かれて。『沖縄で、涙が止めどもなくあふれることを、涙そうそうと言います』って話したら、良子さんが大好きな、お兄さんを亡くされていて、その兄への思いを詞にしたのがこれの歌詞になっているんだよ」と聞かされたときに、「これはもしかしたら私が歌ってはいけない歌なのかな……」という気持ちになって。

本仮屋：そのお話をレコーディング中に聞いたのですね。

夏川： はい。でも、それよりも「どうしても歌いたい！」という思いのほうが強くて、「何度か歌詞を読むから、ちょっと時間ちょうだい」と言って。（あらためて歌詞を読み込んだ）そのときに、私も初めて「涙そうそう」の意味を知ったんです。

「じゃあ、もう1回歌うね」と言って歌い直したら、BEGINのニーニーたちが「今の歌い方だったらみんなに届くよ」と初めて許してくださって。その、できたてほやほやのCDを森山良子さんに届けたら、そのとき、初めてお会いした良子さんが「いっぱい、いっぱい歌ってね」と言ってくださいました。

本仮屋：そこで、「たくさんの人に届けるぞ！」という強い思いになりましたね。

夏川：文字通り、いっぱい、いっぱい歌う曲になりましたね。自分のなかから「こんな歌が歌いたい！」と思ったのは、本当に「涙そうそう」を聞いたときに感じました。これが初めてでしたね。

番組では他にも、父親から受けた歌の基礎、お子さんと旦那さんとの日常などについて語る場面もありました。

