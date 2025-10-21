大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは優勝を果たした昨季に続き、2年連続となるワールドシリーズ（WS）進出を決めている。今季新加入のブレイク・スネル投手は、加入後初となる大舞台に感慨深さを感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

スネルはレギュラーシーズンでは故障の影響もあり11登板（5勝）にとどまったが、ポストシーズンでは3登板していずれも勝利投手に。直近で登板した日本時間14日のミルウォーキー・ブルワーズ戦では、8回無失点、被安打1、10奪三振の快投を見せている。

同メディアは「フリーエージェント（FA）でドジャースに加入することを決めたスネルにとって、フォール・クラシックに復帰し、優勝チームに所属することは大きな優先事項だった。彼は球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏との会談を振り返った」と言及。

続けて、「『フレディ（・フリーマン内野手）、ムーキー（・ベッツ内野手）、ショウヘイがこのラインナップだ。早く投げたい』と言ったのを覚えている。あれが本当に始まりだった。彼らと対戦している時も、観戦している時も、いつも心の奥底にはドジャースの一員になって、あのチームでプレーしたいという思いがあった。今ここにいられるのは夢が叶ったようなものだ。これ以上望むものはない。WS優勝に貢献できるよう、全力を尽くすだけだ」というスネルのコメントを伝えている。

