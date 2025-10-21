ミケロッティ・レーザー｜1971年ジュネーヴで生まれた「走るデザインスタディ」が再び東京へ

1971年ジュネーヴ・モーターショーで世界を驚かせたコンセプトカー、ミケロッティ・レーザー（Michelotti Laser）が、再びスポットライトを浴びる。イタリアを代表する名門カロッツェリア「ミケロッティ」によって設計され、フランスのマトラM530をベースに製作されたこの1台限りのプロトタイプが、11月7日から8日にかけて東京ベイエリアで開催される「BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY」に出品される。

【【画像】世界に1台のコンセプトカー、ミケロッティ・レーザーがオークションに登場（写真6点）

レーザーが初めて姿を現したのは、1971年のジュネーヴ・モーターショー。当時のミケロッティに所属し、のちにチーフデザイナーとなる内田盾男氏がデザインを担当した「走るデザインスタディ」だった。マトラM530のシャシーとフォード製V4エンジンをベースに、ウェッジシェイプの未来的なボディとガルウィングドアを組み合わせた姿は、1970年代初頭のスーパーカー時代を先取りする象徴的な存在として、ジャーナリストと来場者の視線を一身に集めた。

全高わずか1080mmという低く構えたシルエットは、鋭く切れ上がるフロントマスクと長いリアデッキによって構成され、まるで未来から来たグランツーリスモのような印象を放つ。特徴的なガルウィングドアは、当時としては極めて先進的な構造であり、乗降の瞬間さえも演出と化す存在感を持っていた。幅広のサイドシルは剛性の確保と冷却性能の向上を両立し、機能と造形美を高次元で融合させている。

ミッドシップに搭載された1.7リッターV4エンジンは、マトラらしい軽快なフィーリングと扱いやすさを兼ね備え、軽量なボディと相まって展示車でありながら実走可能な1台に仕上げられた。内装もまた、未来的でありながら実用的。ダッシュボードやメーター配置には、量産車では見られない独創的な試みが随所に見られる。

デビュー翌年の1972年にはモントリオール・オートサロンにも出展され、さらに細部をブラッシュアップして再び注目を浴びた。そして1977年、東京・晴海で開催された「ラ・カロッツェリア・イタリアーナ77」に出展するため日本に渡り、そのままイタリアへ戻ることなく日本での歴史を歩むこととなる。1980年前後には松田コレクションに加わり、1983年に開業した「スポーツカー博物館」に展示。その後一時的に消息を絶ったものの、2009年に東京で開催された第2回コンコルソ・デレガンスで再びその姿を現し、その存在が改めて確認された。

ミケロッティ・レーザーは、1970年代のコンセプトカー文化と自由な造形精神、そしてデザイナーとメーカーの情熱を結晶化した歴史的アーティファクトである。単なるコレクションピースにとどまらず、クラシックカーイベントやデザイン展、ミュージアム展示でも高い存在感を放つ。自動車デザイン史においても、その名は特異な輝きを放ち続けている。

世界に一台しか存在しないプロトタイプを所有することは、過去と未来をつなぐ物語を手にすることにほかならない。ミケロッティ・レーザーは、コレクションの頂点にふさわしい存在として、次なるオーナーにその歴史を託す瞬間を待っている。