「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、福岡ソフトバンクホークスが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

堀越啓太(ほりこしけいた)

[caption id="attachment_234952" align="aligncenter" width="530"] 東北福祉大の堀越啓太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／96kg

・生年月日：2003年7月15日

・経歴：花咲徳栄高‐東北福祉大

豪速球が持ち味である、東北福祉大の堀越啓太。ドラフト上位候補と評価されている中、福岡ソフトバンクホークスの指名も考えられる。

花咲徳栄高時代は甲子園こそ経験できなかったが、140キロ後半の球速をマークするなど、高いポテンシャルを発揮。プロ志望届を提出するもドラフトでの指名はなかった。

それでも、東北福祉大に進学し1年時からリーグ戦に登板。スピードボールで話題を集めると、3年時には大学日本代表候補合宿に初めて召集された。

今年6月は大学選手権に出場。東日本国際大を相手に6回無失点のピッチングで、チームを勝利に導いた。

最速157キロのストレートに、小さく曲がるカットボールを加え打者を打ち取る右腕。先発・リリーフをこなせる器用さもドラフトでは高評価を得るだろう。

ソフトバンクは今季、セーブ王に輝いた杉山一樹、最優秀中継ぎも松本裕樹が獲得するなど、充実した救援陣を誇っている。堀越の獲得で更なる厚みを加えることも考えられる。

