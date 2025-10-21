オアシス秘蔵写真ギャラリー　無名の存在から世界的成功をつかむまでの過程

いよいよ今週末に来日公演を開催するオアシス。写真集『Oasis：TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE』は、彼らのデビューから解散、再結成後の2025年に至るまでの軌跡を、写真家ジル・ファーマノフスキーの500点を超える秘蔵写真と、ノエル・ギャラガーの回想コメントでたどるファン必携の一冊。馴染み深い写真とそのアウトテイク、未公開ショットも多数収録。上製クロス製本、箔押し加工、表紙に図版を埋め込んだ豪華な特殊仕様で、写真集としてこれ以上なく豪華な永久保存版となっている。日本版の監修は粉川しのが担当。

「オアシスは、これまで私が関わってきた偉大なバンドたちと同じく、オフィシャル写真では伝えきれない、人工的に作り出すこともできない稀有なケミストリーを持っています」と語るのは、ピンク・フロイド、ボブ・ディラン、ザ・クラッシュ、ジョイ・ディヴィジョン、エイミー・ワインハウス、そしてオアシスといった伝説的なロックミュージシャンを50年以上にわたって撮影してきたジル・ファーマノフスキー。

そんな彼女に、本書の共著者であるノエル・ギャラガーも「30年間におよぶジルとの交流を光栄に感じている」と敬意を表し、書き下ろし序文だけでなく随所で回想コメントを寄せている。「俺たちは90年代、ドラッグ漬けの若いバンドマンだった。狂ったようなことがたくさん起きていたんだ」。

以下、本書に掲載された貴重写真から一部ご紹介しよう。（※写真提供：世界⽂化社）

2023年10月、ノエル・ギャラガーとジル・ファーマノフスキー（Photo by Yvonne Catterson）

『Oasis：TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE』中面 © Jill Furmanovsky

『Oasis：TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE』

発売中

定価：9,900円（税込）

上製／B4変型／304ページ

著者：ジル・ファーマノフスキー、ノエル・ギャラガー

翻訳：堀江和代 監修：粉川しの

発⾏・発売：株式会社世界⽂化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10136437.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418256008

1. Corn Exchange, Cambridge

© Jill Furmanovsky

「それは1994年12月、ケンブリッジのコーン・エクスチェンジでのコンサートから始まりました」とジル・ファーマノフスキーは記している。「バンドを見る前から、あの夜は特別なものになる──そんな予感がしていたのです」

2. San Francisco

© Jill Furmanovsky

リアムとノエルは、ポール・”ボーンヘッド”・アーサーズ、ポール・”ギグジー”・マッギーガン、トニー・マッキャロルとともに、1995年1月にアメリカをツアーしていた。「世間では、オアシスは俺とリアムのバンドだと思われているけど、実際のところはボーンヘッドのバンドなんだ。彼がリアムを誘い、リアムが俺を誘った。つまり、ボーンヘッドこそ最初のメンバーだったんだ」とノエルは記している。

3. London

© Jill Furmanovsky

1995年12月、クリエイション・レコーズのクリスマス・パーティーで煙草を吸うリアム・ギャラガー。

4. Cleveland

© Jill Furmanovsky

1995年の全米ツアー中、クリーブランドでの滞在時に撮影された写真のコンタクトシート

