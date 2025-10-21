日本野球機構は21日、SMBC日本シリーズ2025のテレビ中継およびネット中継の放送・配信局を発表した。

テレビ中継・ネット中継の予定は以下の通り。

◆ 【第1戦】 10月25日（土）18:30 みずほPayPay

テレビ：TBS

インターネット：U-NEXT、TVer

_________________________

◆ 【第2戦】 10月26日（日）18:30 みずほPayPay

テレビ：フジテレビ／NHK-BS

インターネット：フジテレビONEsmart、FOD、TVer

_________________________

◆ 【第3戦】 10月28日（火）18:00 甲子園

テレビ：TBS／NHK-BS

インターネット：U-NEXT、TVer

_________________________

◆ 【第4戦】 10月29日（水）18:00 阪神甲子園球場

テレビ：日本テレビ

インターネット：Hulu、TVer

_________________________

◆ 【第5戦】 10月30日（木）18:00 甲子園

テレビ：朝日放送テレビ（テレビ朝日系列）

インターネット：ABEMA、TVer

_________________________

◆ 【第6戦】 11月1日（土）18:30 みずほPayPay

テレビ：テレビ朝日

インターネット：ABEMA、TVer

_________________________

◆ 【第7戦】 11月2日（日）18:00 みずほPayPay

テレビ：日本テレビ／NHK‐BS

インターネット：Hulu、TVer