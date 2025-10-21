ロッテ・種市篤暉が念願の月間MVP！「一度は獲りたいと思っていた」夏場以…

千葉ロッテマリーンズの種市篤暉投手が、9.10月度大樹生命月間MVP賞を受賞した。

種市は2016年ドラフト6位でロッテに入団。2023年に初の2桁となる10勝（7敗）をあげるなど、ロッテの中心投手として地位を確立した。

2024年は7勝8敗ながら、初の規定投球回に到達。防御率3.05とシーズン通して安定した投球を披露した。

迎えた今季、シーズン中盤までは好不調の波が大きい時期が続いたが、夏場以降に本領を発揮。

今季は24試合に先発し、9勝8敗、防御率2.63、奪三振数161はいずれもキャリアハイの成績となった。受賞を励みに、来季以降の更なる活躍に期待したい。

9.10月度大樹生命月間MVP賞を受賞を受けた種市のコメントは以下の通り。

「この度は大樹生命月間MVP賞を受賞することができ、一度は獲りたいと思っていた賞でもありますので本当に嬉しいの一言に尽きると思っています。何度か獲れそうな月を経験していたのでここは少し意識しながら投げた登板もありましたし、メカニック的に掴めた部分が成績にも表れたのかなと思っています。そこが一番かなと思います。一年を通して同じパフォーマンスができるように今後トレーニングをしていきたいと思います」

【関連記事】

【了】