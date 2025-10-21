大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦うことが決まった。ドジャースは2年連続、ブルージェイズは32年ぶりの優勝をかけて臨むシリーズは激戦必至の様相だ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ブルージェイズはレギュラーシーズンでアメリカンリーグ東地区優勝を果たすと、ポストシーズンではニューヨーク・ヤンキース、シアトル・マリナーズを破りWSに勝ち上がってきた。ドジャースは8月に3連戦を戦い2勝1敗と勝ち越している。

同メディアは「94勝を挙げたブルージェイズはリーグ全体で恐れられるチームだが、それには十分な理由がある。ジョージ・スプリンガー外野手は今季、打率.309、OPS.959、bWAR4.8、32本塁打を記録した。強打者のウラジーミル・ゲレーロJr.内野手は打率.292、23本塁打、84打点をマークしている」と言及。

続けて、「投手陣の筆頭はケビン・ガウスマン投手で、今季は32試合、193イニングを投げて防御率3.59、189奪三振、与四球はわずか50個にとどまっている。他にも、オールスター遊撃手で打率.311、94打点を記録したボー・ビシェット内野手や、ベテランのマックス・シャーザー投手など才能豊かな選手が名を連ねている。2つの強豪が対戦する今秋のWSはまたしても興奮の連続となることが予想される」と記している。

