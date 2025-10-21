DeNAは21日、アンドレ・ジャクソン投手が帰国したことを発表した。

ジャクソンは球団を通じ「最初に、今年一年間一緒に戦ったチームメイトに感謝を伝えたいです！勝利を大切にするチームの一員でいられたことに、とても幸せを感じました。そしていつも素晴らしい雰囲気を作ってくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました！優勝の感動を届けることはできませんでしたが、皆さんのおかげで戦い抜くことができました！Domo Arigato Yokohama!!」とコメントした。