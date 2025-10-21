日本サッカー協会（JFA）は21日、第104回全国高校サッカー選手権大会の大会概要を発表した。

発表によると、第104回大会は、12月28日（日）に開会式・開幕戦を行い、決勝戦は1月12日（月・祝）に決定したとのことだ。また、例年通り、28日の開幕戦と準決勝、そして決勝の4試合が、『国立競技場』での開催となる。なお、組合せ抽選会は、来月17日に実施することを併せて伝えている。

詳細は以下の通り。

■大会概要

・名称：令和7年度 第104回全国高等学校サッカー選手権大会

・主催：公益財団法人日本サッカー協会、民間放送43社

・共催：公益財団法人全国高等学校体育連盟

・主管：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都高等学校体育連盟、一般社団法人神奈川県サッカー協会、神奈川県高等学校体育連盟、公益財団法人埼玉県サッカー協会、埼玉県高等学校体育連盟、公益社団法人千葉県サッカー協会、千葉県高等学校体育連盟

・後援：スポーツ庁（予定）、読売新聞社、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、さいたま市教育委員会、千葉市教育委員会、市原市教育委員会

・協賛：日本コープ共済生活協同組合連合会、株式会社明治、 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、株式会社ホットスタッフ、帝人株式会社

・パートナー：トヨタ自動車株式会社、株式会社ミカサ、株式会社イミオ、KDDI 株式会社

・期日：2025年12月28日（日）～2026年1月12日（月・祝）

・会場：

▼東京

国立競技場、駒沢陸上競技場、味の素フィールド西が丘

▼神奈川

Uvance とどろきスタジアム by Fujitsu、ニッパツ三ツ沢球技場

▼埼玉

浦和駒場スタジアム、NACK5 スタジアム大宮

▼千葉

フクダ電子アリーナ、ゼットエーオリプリスタジアム

・参加チーム数：46道府県代表各1チームと加盟校数が最も多い東京都代表2チームの計48チーム

・大会形式：ノックアウト方式により優勝以下第3位までを決定する。ただし、第3位決定戦は行わない。試合時間は、準々決勝までは80分、準決勝・決勝は90分とする。勝敗が決しない場合は、PK戦により勝利チームを決定する。なお、決勝のみ延長戦を行い、それでも決しない場合はPK戦を実施する。

・放送と配信：民間放送43社にて放送 民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「SPORTS BULL」にて全試合無料ライブ配信

・抽選会：2025年11月17日（月）

・チケット発売日：11月23日（日・祝）10:00～

・大会スケジュール：

12月28日（日）

開会式・開幕戦

12月29日（月）

1回戦

12月31日（日）

2回戦

1月2日（金）

3回戦

1月4日（日）

準々決勝

1月10日（土）

準決勝

1月12日（月・祝）

決勝