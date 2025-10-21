メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのJ.P.クロフォードは20日（日本時間21日）、敵地ロジャース・センターで行われたトロント・ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ最終第7戦に「7番・遊撃」で先発出場。5回、ひとりで2つのアウトをもぎ取るファインプレーを披露した。



3勝3敗で迎えた第7戦。緊迫した試合は、3－1とマリナーズがリードした展開で5回裏を迎えた。



マリナーズはこの回からブライアン・ウーが2番手として登板。今季15勝（7敗）をマークしているエース格が、先発ジョージ・カービーの後を継いだ。







1死一塁となり、2番のネーサン・ルークスを左打席に迎えたウー。3球目の外角ストレートをルークスは叩きつけるようなスイングで弾き返す。



打球はバウンドゴロとなって遊撃のクロフォードの正面へ。これを捕球したクロフォードは自ら二塁ベースを踏み、走りくる走者をジャンプしてかわしつつ一塁へ送球。



往年のオジー・スミス（元セントルイス・カージナルス）ばりの超絶プレーで、2つのアウトをもぎ取ったクロフォード。マリナーズはこの回を無失点で切り抜けた。



マリナーズは終盤まで3－1と優位に進めていたが、7回にジョージ・スプリンガーに逆転3ランを浴び、3－4と試合をひっくり返されてしまう。



結局、3-4で最終第7戦に敗れ、球団史上初となるワールドシリーズ進出はあと一歩叶わなかった。

















