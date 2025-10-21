八王子青年会議所は10月26日、「わくわく☆こどもフェス」を、東京都八王子市の京王相模原線南大沢駅前ペデストリアンデッキ・南大沢中郷公園にて開催する。

同イベントは、八王子市の子どもたちに、様々な経験と体験を提供することで地域への愛着や社会性の育成につなげることを目的とした企画で、「キッズフリマ」「八王子こども屋台選手権」「ステージイベント」「職業体験ブース」で構成される。

「キッズフリマ」では、NPO法人キッズフリマの協力のもと、南大沢中郷公園にて販売から購入まで子どもたちのみのフリーマーケットを展開する。当日は、午前と午後の二部制での実施となる。

南大沢駅前ペデストリアンデッキで行う「八王子こども屋台選手権」では、市内の子どもたちが八王子産食材を使用するというルールと限られた予算の中で考案したメニューを屋台で販売する。

「ステージイベント」は、南大沢中郷公園のステージにて実施。ダンスやミュージカル、書道パフォーマンス、吹奏楽演奏が行われる予定となっている。

南大沢中郷公園で展開する「職業体験ブース」では、警察署、消防署、自衛隊、社会福祉協議会などの協力のもと、子どもたちが様々な職業体験を楽しめるブースが設置される。