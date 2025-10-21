東武百貨店 池袋本店では10月23日〜28日、「山形・宮城展」を開催する。

同展では、山形・宮城にまつわる食や工芸品など、9店舗の初出店を含む計58店舗が集結。

名産品や旬のフルーツを使用したイートインスイーツをはじめ、名物の牛タンや米沢牛を贅沢に使用した東武限定の肉弁当、ラーメン、本マグロのお寿司などグルメが楽しめる。

イートインスイーツには、山形県産の枝豆を使用した「ずんだモンブランジェラート」(1,281円/カフェレストラン グランロック)や、シャインマスカット、ラ・フランス、りんご、ぶどうを乗せた「秋パフェ」(1,320円/高橋フルーツランド)、すずめ饅頭がトッピングされた「ちゅんちゅんソフト」(501円/ちゅんちゅん堂)などが登場。

肉弁当は、通常の2倍以上の厚みをもつ牛たんが楽しめる「牛たん極太盛り合せ弁当(ネギ塩たん ガーリック味・加熱式)」(3,240円/たんや善治郎)や、米沢牛が堪能できる「米沢牛ステーキ&牛カツ&カルビ焼肉弁当」(2,997円/米沢 琥珀堂)などを販売する。

そのほかには、「かぼすと貝出汁ワンタンメン(塩)」(1,848円/酒田ラーメン 花鳥風月)、「宮城県産本まぐろ極寿司」(3,240円/網地島屋)なども提供予定となっている。

営業時間は10:00〜19:00。