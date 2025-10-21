清修庵は10月16日から、期間限定メニュー「旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳」(1,848円)の販売を、全国16店舗で開始した。
清修庵は、創業73年の京都の老舗蕎麦店。同商品は、秋の人気メニューで、季節感ある食材を目でも楽しめる籠盛り膳で提供する。
内容は、カキフライ2個、カニつみれそば、3種のおばんざい、おぼろ豆富紅葉おろし添えかやくご飯、香の物、甘味(一口大学いも)。カキフライは、主に広島県産の大粒牡蠣を使用し、注文後に1点ずつ手作業で調理して揚げたてを提供する。
