大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンに入ってから、マイケル・コンフォート外野手のロースター外が続いている。ワールドシリーズ（WS）のメンバー入りも厳しいとみられるが、本人は現状に奮起しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

コンフォートはレギュラーシーズンでは主に左翼レギュラーとして起用されたが、序盤から打撃不振に陥り138試合、打率.199、12本塁打、36打点で終了。迎えたポストシーズンではワイルドカードシリーズ（WCS）からロースター外が続いている。

同メディアは、コンフォートは現状について「この経験を楽しんで、すべてを吸収し、次のシリーズで彼らが僕を必要としたときに備え準備を整えようとしているだけだ。ロースターに入らないことがモチベーションになっているのは確かだから、取り組むべきことがいくつかあるし、オフに入ってそれらのことに対処して、どうなるか見てみようと思う」と前向きに捉えていると言及。

その一方で、「WSのロースター規模が拡大しないことを考えると、コンフォルトが大舞台に立つのは容易ではないだろう。彼は外野のプラトーンでキム・ヘソン内野手かジャスティン・ディーン外野手のいずれかと交代する必要があるが、両者とも守備と走塁では優れていると評価されている。一方、打撃力は現時点でキムより顕著な向上とは言えない」と厳しい見通しを示している。

