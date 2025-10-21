プレミアリーグ連覇を目指すリヴァプールが早くも正念場を迎えている。

昨シーズンのプレミアリーグを圧倒的な強さで制したリヴァプールは、アルネ・スロット監督のもとで黄金期を築くべく、今夏の移籍市場で4億ポンド（約800億円）以上を費やす超大型補強を敢行。攻守の要であるオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクとエジプト代表FWモハメド・サラーとの契約延長も実現させると、今シーズンも開幕から公式戦7連勝とスタートダッシュに成功した。

しかし、プレミアリーグ第6節でクリスタル・パレスに競り負けると、ガラタサライとチェルシーにも敗れて公式戦3連敗と急失速。現地時間19日に行われたプレミアリーグ第8節ではマンチェスター・ユナイテッドに“要塞”『アンフィールド』を攻略され、2014年11月以来およそ10年ぶりの公式戦4連敗を喫した。

新戦力の適応や“絶対的エース”であるサラーの不調など様々な問題点が浮上しているリヴァプールだが、元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が指摘したのはセンターフォワード（CF）の人選。スロット監督はこれまでのところ、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクをCFのファーストチョイスとしているが、今夏にプレミアリーグ史上最高額で加入した26歳はここまで公式戦7試合に出場し1ゴールと本領を発揮できずにいる。

かつてエヴァートンやマンチェスター・ユナイテッドでストライカーとして活躍したルーニー氏はイギリスメディア『BBC』を通じて「私ならイサクを起用するつもりはない。ニューカッスルから加入して以来、彼はまだ準備ができていないようだ」と持論を展開。リヴァプール移籍を熱望するあまり、ニューカッスルのプレシーズンに合流しなかったイサクのコンディション面を指摘しつつ、次のように語っている。

「彼は練習していないし、プレシーズンを過ごしていない。これは本当に重要なことなんだ。ニューカッスルが練習している間、彼はおそらく6時間も自宅にこもって代理人と電話で交渉し、移籍を模索していたのだろう。プレシーズンがないのは本当に辛いことだ。彼自身でなんとかしていたのかもしれないが、その代償を払うことになっている」

また、ルーニー氏は「パフォーマンス面ではエキティケより先にプレーする資格はない」ともコメント。今夏にフランクフルトから加入し、ここまで公式戦11試合で5ゴールと結果を残しているフランス代表FWウーゴ・エキティケを先発起用すべきと明言した。

フランクフルトとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節を挟み、週末にはブレントフォードと対戦するリヴァプール。悪い流れを断ち切り、再び上昇気流に乗ることはできるだろうか。スロット監督の起用法にも注目が集まる。