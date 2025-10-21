メジャーリーグ 最新情報

20日（日本時間21日）、ロジャース・センターで行われたトロント・ブルージェイズとシアトル・マリナーズのリーグ優勝決定シリーズ第7戦。初回にマリナーズのジョシュ・ネーラーが守備妨害をとられ、併殺が成立するシーンがあった。



勝ったチームがワールドシリーズ進出を決める第7戦。初回、マリナーズは1死二塁から3番ジョシュ・ネーラーのタイムリーで1点を先制する。



続く4番のホルヘ・ポランコはブルージェイズ先発のシェーン・ビーバーのチェンジアップを引っかけ、打球は遊撃手の方向へのゴロとなる。







ポランコの打球を、予め遊撃の定位置付近を守っていた三塁手アーニー・クレメントが処理。その後自ら二塁を踏んで一塁送球した。



しかし、送球が一塁走者ネーラーのヘルメットを直撃。ネーラーは送球に背を向けるようにジャンプしており、この行為が審判団の協議で守備妨害と判断された。



併殺が成立し、マリナーズは初回の攻撃を1点のみで終えることとなった。



マリナーズは終盤まで3－1と試合を優位に展開したが、7回に逆転を許し、3-4で敗戦。惜しくも球団初のワールドシリーズ進出とはならなかった。

















【動画】送球がランナー直撃！実際のシーンがこちら

MLBの公式Xより











The Blue Jays turn an inning-ending double play as the relay throw hits the baserunner.

— MLB (@MLB)【了】