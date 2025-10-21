レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、今節も欠場する可能性があるようだ。20日、複数のスペイン紙が報じている。

この1カ月間、左足首の痛みを抱えている久保建英。14日のブラジル戦では54分間プレーしており、「やっと久しぶりに試合中に痛みなくプレーできた」と口にしていたが、代表ウィーク明け最初の試合となった、19日のラ・リーガ第9節セルタ戦を欠場。やはり、同箇所の痛みを訴えたことが理由とのことで、コーチングスタッフがリスクを冒さない決断を下したことが伝えられていた。

そんな久保は、現地金曜日開催となる24日の第10節セビージャ戦も、欠場する可能性があるようだ。スペイン紙『マルカ』によると、セルタ戦の翌日に、招集外となったメンバーだけがトレーニングを行ったなかで、久保は不参加だったという。21日が完全オフとなるチームは、セビージャ戦に向けたトレーニングが2回に限られており、同選手の出場可否も、この2日間で判断されるとのことだ。

またスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』も、久保については、「今後数日間の回復状況が、セビージャ戦への出場可否を左右するカギとなるが、現時点では不透明だ。出場が危ぶまれていることは確かである」と今後2回のトレーニング次第であることを強調している。

終了間際に追いついたセルタ戦で勝ち点1こそ積み上げたものの、依然として降格圏に沈んでいるレアル・ソシエダ。本拠地『アノエタ』でのセビージャ戦は勝利が求められるが、右サイドで違いを生み出せる久保は、間に合うのだろうか。