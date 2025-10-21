エンジンの匂い、城壁の影｜ヴァンセンヌ旧車会の朝

秋晴れのヴァンセンヌ城前。エスプラナードには早朝から第二次大戦期のジープが国旗をなびかせて並び、オレンジベストのスタッフがゲートで到着車を次々と誘導する。城の向かいには広大な森が広がり、朝のジョギングやサイクリングを楽しむ人々が行き交う。やがて彼らも城前に並ぶ車へと引き寄せられ、会場には機械の匂いと軽やかなエギュゾーが混じる。通りを挟んだ先には共和国親衛隊の騎馬連隊が駐屯するカルノー兵営。中世の城と近代の営みが同居するこの場所は、毎月の集いにふさわしい”舞台装置”だ。

【画像】フランス、ヴァンセンヌ城を舞台に毎月行われるクラシックカーミーティング（写真24点）

DS、70年目の存在感

この日はシトロエンDS/IDが会場中央に集められた。年式も仕様もさまざまだが、長いボンネットと浮遊するようなキャビンが一列に並ぶと、ハイドロの系譜を一望できる。カブリオレからベルリーヌまで、仕立ての詳細はキャプションに譲り、ここでは”姿”の美しさだけ記しておきたい。

フレンチ・ライトとイタリアンGT

白いパナールのカブリオレが静かに滑り込む。空冷フラットツインの鼓動は控えめで、街に似合う軽さがある。ほどなくして青いDyna Juniorのオーナーの誘いで会場内を一周。同じ前輪駆動でも、トラクシオン・アヴァンが左右開きのボンネットを翼のように広げると、途端に”発明”の面影を帯びる。

イタリア勢ではFiat Dinoクーペが来場。ジウジアーロの端正な2+2ボディに”Dino”の血統を宿す。ファッセル・ヴェガの列にはフラッグシップのFacel IIと小柄なFacelliaが同色で並び、フレンチGTの奥行きを見せた。

英車の横顔

ゲートをくぐる深緑のサンビーム・アルパインは黄色い前照灯がフランスらしい。ボンネット下にはメッシュファンネルをのぞかせるサイドドラフト。クラシック英国スポーツの”手が届く実用感”が魅力だ。隣のTR2はグリーンの内装に赤いカーペットを合わせ、ロードスターの原点を思い出させる。

ジャガーは話題の中心。Eタイプ・シリーズ1のオーナーJJさんが来場者に丁寧に解説し、その向かいでパスカルさんのMkIIはリペア済みのクロームが朝日に映えた。

ヤングタイマーの波

フランスの空気に似合うのは、使い込まれたルノー8のブルー。赤のフォルクスワーゲン・シロッコTSは”新車からのワンオーナー”という稀有な履歴を掲げ、チェック柄の内装やキャンバストップが足を止めさせる。軽量ホットハッチのAXスポールも人気で、いまの気分を象徴する一台だ。

前列には素朴な実用車ルノー6、そして今回のパリ横断でステアリングを握ったマツダMX-5が肩を並べ、世代も国籍も異なる車が自然に混ざり合うのがこの会場の流儀だ。ボンネットを大きく開けたBMW M5（E34）は”BMW M Power”の刻印で人垣をつくった。

2輪コーナーも濃厚

この日のバイク枠はカワサキの2スト勢が目立つ。H2はチャンバーを組み、往年の刺激を現代の足まわりとタイヤで受け止める仕立て。ヤマハSR500はフランスでも台数が少なく、並んだBMW R90Sとともに”通好み”の一画を形成。少し離れた場所には50年代BMWの単気筒。ケースには1954年のリビジョンプレート、タンクにはパリのディーラーステッカー。メカの履歴がそのまま一台の履歴書になっている。

”月例”という文化

Vincennes en Anciennesの面白さは、名車の希少性よりも、毎月の朝に同じ場所へ集まるという営みそのものにある。仕上げ途中のバンパー、新調したタイヤ、買い足した工具、最近直した配線。オーナーの会話はいつも生活の延長にあり、城壁を背景にした写真からは、その「続き物」の時間が滲む。

快晴のエスプラナードで交わされた数々の会話や小さな発見は個別のキャプションに託したい。ここでは一つだけ付け加える。城の前で車と人が行き交う光景は、単なる展示ではなく、記憶を更新する”朝の習慣”だということ。来月も、またここで。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI