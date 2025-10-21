メジャーリーグ 最新情報

トロント・ブルージェイズのジョージ・スプリンガーは20日（日本時間21日）、本拠地ロジャース・センターで行われたシアトル・マリナーズとのリーグ優勝決定シリーズ最終第7戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で逆転の3点本塁打を放った。



勝ったチームがワールドシリーズ進出を決める第7戦。ブルージェイズは1－3と2点差を追う状況で7回裏の攻撃を迎えた。



ブルージェイズは四球と安打で出塁した走者を犠打で送り、1死二、三塁の局面を作る。マリナーズはここでブライアン・ウーからエドゥアルド・バザルドにスイッチした。



バッターボックスには1番のスプリンガー。第5戦で右ひざに死球を受けて途中交代したが、不屈の闘志で出場を続けているベテランの切り込み隊長だ。



初球から勝負球のシンカーを投じていくバザルド。しかし2球目の外角を狙ったシンカーがやや真ん中寄りに甘く入った。



豪快に振り抜かれたスイングに乗った打球は、ホームの大観衆が待ち構えるロジャース・センターの左翼席に吸い込まれていった。



今ポストシーズン4号アーチは劇的な逆転3ラン。これでスプリンガーはポストシーズン通算23本塁打となり、MLB歴代3位にランクインした。



ベテランの一振りで4－3でマリナーズに逆転勝利を収め、32年ぶり3度目となるワールドシリーズ進出決定。1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ王者のロサンゼルス・ドジャースと対戦する。



注目の初戦は24日（日本時間25日）、ブルージェイズの本拠地トロント、ロジャース・センターで開幕する。



















【動画】球場が大歓声！スプリンガーの逆転3ランがこれだ！

MLBの公式Xより











GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD 🤯

— MLB (@MLB)【了】