「いなくても問題ない」鈴木誠也、来季再び右翼手へ？　“タッカー問題”は…

シカゴ・カブスに所属するカイル・タッカー外野手は、今オフにフリーエージェント（FA）として市場に出ることで、同球団を離れることになるかもしれない。主力の流出はチームにとって大問題になり得るが、その解決策は意外と身近にあるようだ。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

カブスは昨オフ、複数の選手と引き換えにヒューストン・アストロズからタッカーを獲得。

プレーオフ進出の切り札だったが、見事に期待に応える活躍を見せ、5年ぶりにポストシーズンで戦えることになった。

最終的に地区シリーズ敗退となったが、同選手の活躍には来季も期待したいところだろう。

と、考えるのが自然だが、同メディアは「実際のところ、カブスは彼がいなくても十分やっていける可能性がある。

来季には若手中心のチーム再編が進む見込みであり、特にある一人の有望株の存在が、タッカーへの依存度を大きく下げている」と主張。

21歳のモイゼス・バレステロス捕手を指名打者（DH）として起用し、鈴木誠也外野手を再び外野に戻すことで、タッカーに依存する必要がなくなるようだ。

今季はDHとしてスタートした鈴木だが、来季は再び右翼手として序盤から起用されるかもしれない。

