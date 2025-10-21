マリナーズ、悲願のWS進出ならず…“60発男”ローリーの豪快弾も及ばず

メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのカル・ローリーは20日（日本時間21日）、敵地ロジャース・センターで行われたトロント・ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ最終第7戦に「2番・捕手」で先発出場。第3打席でポストシーズン5本目となる本塁打を放った。



勝ったチームがワールドシリーズ進出を決める第7戦。緊迫した試合は、2－1とマリナーズがリードした展開で5回表を迎えた。



この回先頭のローリーが左打席に入る。ブルージェイズのマウンドには、前の回から先発シェーン・ビーバーをリリーフしたルイ・バーランドが引き続き上がった。







その2球目だった。やや甘く浮いたチェンジアップをローリーがすくい上げると、打球は右翼フェンス手前のマリナーズ側ブルペンに。主砲の打球を、ブルペンの捕手がキャッチするシーンも見られた。



レギュラーシーズン60本塁打を放ったローリーは、これで今ポストシーズン通算5本目のホームランとなった。



しかし、7回に逆転を許したマリナーズは3-4で敗戦。惜しくも、球団初のワールドシリーズ進出とはならなかった。

















【動画】捕手がキャッチ！ローリーのPS5本目がこれだ！

MLBの公式Xより











CAL RALEIGH GOES YARD 🍑

— MLB (@MLB)【了】