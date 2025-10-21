アトレティコ・マドリードが予想外のトラブルに見舞われたようだ。20日、イギリスメディア『アスレティック』やスペイン紙『マルカ』が伝えている。

現地時間21日にアーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節に臨むアトレティコ・マドリードだが、前日練習にて予期せぬ事態に遭遇することとなった。報道によると、試合会場の『エミレーツ・スタジアム』で温水が出ず、トレーニング終了後にシャワーを浴びることができなかったという。

この問題は1時間以上に渡って解決されず、両チームのロッカールームに影響を及ぼすこととなった。アトレティコ・マドリードのトレーニング終了予定時刻までに問題は解決していたが、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは10分程度早めに切り上げ、宿泊先のホテルに戻ったという。今回の事態を受け、アトレティコ・マドリードは欧州サッカー連盟（UEFA）に苦情を申し立て、アーセナルは正式に謝罪したと報じられている。

『アスレティック』によると、UEFAが定めたスタジアムに関する規則では、ロッカールームに温水シャワーを設置することが義務付けられているが、これはトレーニングではなく公式戦の開催に関するものとのこと。今回の事案に対してUEFAがどのような対応を取るかは不透明だ。

リーグフェーズ初戦でリヴァプールに2－3で競り負けたアトレティコ・マドリードだが、第2節ではフランクフルトを5－1で粉砕し、ここまで1勝1敗としている。一方のアーセナルはアスレティック・ビルバオとオリンピアコスを下して2連勝中。プレミアリーグとラ・リーガを代表する名門同士の注目の一戦は、日本時間22日の午前4時にキックオフを迎える。