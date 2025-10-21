フジテレビの動画配信サービス・FODでは、読売テレビで11月3日にスタートするドラマ『悪いのはあなたです』(毎週月曜25:29～)を、毎週放送終了後の25時59分から独占配信する。

このドラマは、“不倫沼”にハマりこんでいくアラサー女子の運命を描いた、ふせでぃ氏原作の同名作コミックを実写化したもの。突然の解雇により崖っぷちに立たされる派遣社員・莉子を工藤美桜、同棲中の恋人に支えられながらも秘密を抱えるバンドマン・タクマを山中柔太朗がW主演で演じ、物語の鍵を握るイケメン会社員・ツトム役を小川史記が務める。

莉子は既婚者であるツトムと出会い、その関係に溺れていく中で、愛と欲望の泥沼へと引きずり込まれていく。虚言・暴行・殺害・狂気…それぞれの“愛”と“欲望”が渦巻き、裏切りともに交錯していく中で次第に抜け出せなくなっていく愛憎と悲劇の泥沼のラブストーリーだ。

■あらすじ

派遣社員である莉子は会社から突然クビを宣告されてしまう。

崖っぷちに立たされた莉子は、帰り道に階段で足を滑らせたところを、見知らぬイケメン会社員・ツトムに助けられる。

失意のどん底の中で出会った、ハイスペックで余裕のある振る舞いのツトムに押し切られる形で、流されるままに食事、そしてホテルへ…

その出会いが莉子の人生を大きく揺さぶり、愛と欲望の泥沼へと引きずり込まれていくことになる。

一方で、“ヒモ”として、同棲中の彼女に生活を支えられている売れないバンドマン・タクマも、のんびりと毎日を過ごしているが、彼女にも明かせない秘密を抱えていて―。

虚言・暴行・殺害・狂気…莉子、タクマをはじめとした登場人物が絡み合い、愛憎と裏切りの果てに、彼らは抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちていく――。

【編集部MEMO】

(C)ふせでぃ/文藝春秋/「悪いのはあなたです」製作委員会