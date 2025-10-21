「驚異的な数字を残した」村上宗隆、MLB球団が注目！　一方で懸念点も「表…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手をはじめとして、今オフにはNPBからメジャーリーグへ渡る可能性がある選手は多数存在する。ニューヨーク・メッツのターゲットになり得る選手について、米メディア『メッツ・マライズド・オンライン』が分析した。

まず最初に、最も去就が注目されているのは村上だ。

同選手は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

以前からMLBの球団に関心を示されており、メッツで編集本部長を務めるデビッド・スターンズ氏も今年8月に視察に訪れていた。

同メディアは、今オフにメジャーリーグへ挑戦する候補として、村上、岡本和真内野手、今井達也投手を挙げている。

村上については「リストの中でも最も有名な彼は、2025シーズンの半分を腹斜筋の怪我で欠場したにもかかわらず、わずか56試合で驚異的な数字を残した。

彼は今冬にポスティングされ、全30球団がFAとして交渉可能になる見込みだ」と伝えた。

ただし、懸念点もあり「表面的な数字を見れば、魅力は十分だ。その一方で、三振率と四球率には課題がある。

もともと長距離打者は三振が多い傾向にあるが、村上の三振率は2020～2022年の20.9～22.3％から、直近3年間では28.1～29.5％と上昇している。

さらに、出塁率もかつての.400台から.300台へと低下。

2024年にはリーグトップの四球率（17.2％）と三振率（29.5％）の両方を記録している」と指摘している。

