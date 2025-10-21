大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦った。そのブルワーズに所属しているフレディ・ペラルタ投手が今オフの獲得候補に挙がっているようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

現在29歳のペラルタは、今季ナショナルリーグ最多の17勝をマークした先発右腕。来季は1年800万ドルの球団オプションが行使されることが濃厚だが、契約満了後はフリーエージェント（FA）になることが確実なため、今オフにトレード放出されるのではとみられている。

同メディアは「たとえレンタル移籍でも、ペラルタ獲得には各チームが躍起になるはずだ。10チームが有力候補に挙がっている」としつつ、10チームを1～10位にランク付けしてそれぞれ紹介。

2位としたドジャースについては「MLB屈指のファームシステム、尽きることのない資金力、そしてMLB制覇への飽くなき情熱を擁している。彼らがペラルタにオファーするのは間違いないだろう。ブルワーズはNLCSで自チームを敗退させた球団へのトレード案には抵抗を示すだろうが、ドジャースがおそらく最良のオファーを提示できる。少なくとも、同地区に留めるよりはましだ。ただ、ドジャースは先発陣が既に堅固なため全てを投入しない可能性があり、それはニューヨーク・メッツやボストン・レッドソックスといった球団に有利に働くかもしれない」と言及している。

