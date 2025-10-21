日本海と中国山地に囲まれた兵庫県香美町(かみちょう)は、山・海・雪・食の魅力が揃う自然豊かなまち。

歴史的には山名氏の城下町として栄え、農業・漁業が盛ん。地域でブランド化された「香住(かすみ)ガニ」、高級和牛のルーツ「但馬牛(たじまうし)」、地酒「香住鶴」などが特産品です。

今回紹介するのは、冬の香住を代表するイベント「香住松葉がにまつり」。香美町の特産である松葉がに・香住ガニを、漁港ならではの鮮度と価格で楽しめるだけでなく、素人セリ市やじゃんけん大会など、催しも盛りだくさん!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は香美町のイベント「第41回 香住松葉がにまつり」の詳細と、松葉がにを堪能できる返礼品などについて調べてみました!

漁港ならではの活気あるお祭り! 「第41回 香住松葉がにまつり」について

第41回 香住松葉がにまつり

・開催日時：2025年11月16日(日) 9：00～12：30(販売は8：30から)雨天決行

・開催場所：香住漁港西港(香美町香住区若松)

・アクセス：JR香住駅から徒歩で約15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

北風が運ぶ冬の便りは、香住の海に育まれた至宝「松葉がに」の到来! 毎年多くの人々で賑わいを見せる、まちの一大イベントの一つ「香住松葉がにまつり」。

潮の香りと活気あふれる漁師たちの声が、訪れる人々を温かく歓迎し、海産物即売コーナーには、水揚げされたばかりの新鮮な「松葉がに」が並びます。本イベントは、漁港ならではの醍醐味でもある、新鮮なカニを存分に味わえるお祭りです。

口の中に広がる濃厚な甘みと繊細な旨みを味わえる、茹でたてのカニはもちろんのこと、旨みが凝縮されたカニ汁や、カニラーメン、カニ雑炊など、さまざまなカニ料理を堪能できるのも「香住松葉がにまつり」の大きな魅力!

そのほか、威勢の良い掛け声が響き渡る「素人セリ市」では、誰でも気軽にセリに参加でき、思わぬ掘り出し物を手に入れるチャンスもあるのだとか。

豪華賞品を目指して熱い戦いが繰り広げられる「大じゃんけん大会」や、会場全体が一体となって盛り上がる「セコがに綺麗に食べよう大会」など、バラエティに富んだ催しを楽しむこともできます。

また、地元で採れた新鮮な野菜や、海産物、特産品なども販売され、香住の豊かな自然の恵みを満喫できるのも特徴です。温かい人情に触れられるのも、まちの魅力の一つで、地元の人々とのふれあいを通して、香住の文化や歴史に触れることができるそうです。

「第41回 香住松葉がにまつり」イベントスケジュールは、以下です。

※一部内容は変更となる場合があります。

【8：30～12：30】

・海産物販売(香住松葉がに・香住ガニ・鮮魚・塩干物・練り製品・加工品)

・農産物販売(梨・冬野菜等)

・うまいものコーナー(カニ寿司・カニ天ぷら・カニ雑炊はじめB級グルメ屋台等)

・特産品販売(香住鶴・べんりで酢等、香住で作られる特産品)

・さざえ釣りコーナー(香美町とと活隊が魚食普及をPR)

・宅配便コーナー

【9：00～9：05】

・まつりオープニング

【9：05～9：20】

・ちくわまき大会(1回目)

【9：30～10：00】

・セコがに綺麗に食べよう大会

【10：30～11：10】

・海産物素人せり市(香住ガニをはじめ海産物を多数準備)

【11：20～11：40】

・香美町じゃんけん大会(じゃんけんで勝ち残れば豪華賞品をゲット! )

【11：50～12：00】

・ちくわまき大会(2回目)

自治体からのメッセージ

香住の冬の宝、松葉がにが今年も皆様をお待ちしています! 「香住松葉がにまつり」では、漁港ならではの活気、そしてカニの香りに包まれた空間で、皆様をお迎えします。おいしいカニを味わい、楽しいイベントに参加するだけでなく、香住の豊かな自然と人々の温かさに触れることができるイベントです。ご家族みなさまで、香住の味と人情に触れ、心温まる一日をお過ごしください。会場で皆様の笑顔に出会えることを心より楽しみにしています!

香美町のふるさと納税返礼品について

「香住松葉がにまつり」の主役でもある松葉がに、セコガニを紹介します。

松葉がに 最高グレード 香住産 タグ付き 釜茹で 松葉がに 約1.0kg

・提供事業者：株式会社日本海フーズ(かに市場)

・兵庫県美方郡香美町香住区香住1452番地

・内容量：香住港産または柴山港産のタグ付き釜茹で松葉がに 約1.0kg×1匹

・寄附金額：12万円

身入り・サイズとも最高グレード! 香住産タグ付き「松葉がに」を、熟練の職人が大釜で茹であげました。茹でることで旨みが際立ち、素材そのもののおいしさを堪能することができます。焼きガニ、しゃぶしゃぶ、蒸しガニなど、さまざまな調理法で楽しめ、鍋料理では、カニの出汁が染み出たスープが絶品なのだそう。

訳あり 浜茹で セコガニ 香住産 大サイズ4匹入り

・提供事業者：株式会社 丸近

・兵庫県美方郡香美町香住区香住3番地

・内容量：指落ち 大サイズ セコガニ 4杯入り 約150g×4杯

・寄附金額：1万8,000円

小ぶりながらも濃厚なカニ味噌と、やみつきになる内子・外子が楽しめる松葉がにのメス「セコガニ」です。濃厚なおいしさは、他では味わえないような特別な風味を楽しめます。特にカニ味噌や内子の味わいは、日本酒との相性抜群なのだとか! 訳ありの理由は、指が1～2本取れているものがあるだけで、品質は正規品と変わらないとのことです。

今回は兵庫県香美町のイベント「香住松葉がにまつり」と、返礼品を紹介しました。漁港ならではの新鮮な松葉がにを存分に堪能できる、冬の香住を代表する一大イベントです。会場は毎年混雑するため、午前中の早い時間に訪れるのがおすすめとのこと。現地に行くのが難しい場合は、返礼品で松葉がにやセコガニを味わうのも良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者