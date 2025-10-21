ブレーメンに所属するU－21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）がドイツ誌『キッカー』の週間ベストイレブンに選出された。

長田は現地時間18日に行われたブンデスリーガ第7節ハイデンハイム戦に先発フル出場。序盤から劣勢に立たされたブレーメンだったが、長田が獅子奮迅の活躍でゴールマウスを死守する。開始直後にゴール右下隅への際どいミドルシュートを弾き出すと、7分にはCKからフリーで放たれた強烈なボレーシュートを好セーブ。後半には2失点を喫したが、88分にはゴール左隅へのヘディングシュートを横っ飛びで枠外へ弾き、逆転のピンチを凌いだ。

長田の大活躍もあり、ブレーメンは2－2で試合を終えて敵地で貴重な勝ち点「1」を獲得。試合後、『キッカー』は好セーブを連発した長田をプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出し、「アディショナルタイムにカーブシュートを止めてこの試合最後のハイライトを演出したことは、多忙だった一日を象徴していた」とそのパフォーマンスを称えていた。

ブンデスリーガ公式サイトによると、この試合でハイデンハイムは29本ものシュートを放ち、枠内シュート12本、ゴール期待値「3.09」を記録していたとのこと。長田の大活躍がなければ、ブレーメンは勝ち点を失っていただろう。

そんな長田だがブンデスリーガ第7節のベストイレブンにも名を連ねることに。長田のほかにはレヴァークーゼン所属のスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルドやシュトゥットガルト所属のドイツ代表MFアンジェロ・シュティーラー、バイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインらが選出されている。

長田は2004年4月16日生まれの現在21歳。ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、幼少期には川崎フロンターレの下部組織にも在籍していた。2018年にブレーメンの下部組織に加入すると、オランダでの武者修行を経て今シーズンのブンデスリーガ開幕節でトップチームデビュー。8月にはU－21ドイツ代表に選出された。

【ハイライト動画】長田澪が好セーブ連発！ ブレーメンの勝ち点「1」獲得に貢献