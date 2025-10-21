「今や主戦力」佐々木朗希、歴代5位のハイプレッシャー投手に！？　米公式…

佐々木朗希 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今や入団当初とは別人のような活躍を続けている。それも非常にプレッシャーがかかる場面で起用されており、ルーキーシーズンながら過酷な試練を経験していると、米公式サイト『MLB.com』が報じた。

レギュラーシーズンでは8試合の先発で1勝1敗、防御率4.46、奪三振28と結果を残せなかったが、リリーフに転向してから本領を発揮している。

9日（日本時間10日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ第4戦のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、8回からの登板で延長含む3回投げて無安打無失点無四球2奪三振の好投を披露し、完璧なピッチングでチームを勝利へ導いた。

16日（同17日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦でも、試合の最後を締めくくる重要な場面で起用されて、しっかりと自分の役割を果たしている。ポストシーズンで3セーブ目を達成し、ドジャースのワールドシリーズ進出に貢献した。

一つのミスが命取りになるため、そのプレッシャーは計り知れない。同メディアによると「2000年以降、ポストシーズンで8イニング以上投げた投手は200人以上いるが、佐々木の登板はその中で上位5位以内に入る高リーバレッジな場面ばかりだった。平均で、通常の2.1倍もの緊迫度を伴う状況でマウンドに上がっている」という。

それを踏まえ、同メディアは「数週間前まで、3Aの打者相手に内容が物足りないと評されていた選手が、今やワールドシリーズの主戦力だ。ただのリリーフではなく、チームの切り札として最大の修羅場に立っている」と伝えた。

