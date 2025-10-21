歌手でタレント・あのが14日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演し、最近の“後悔”を打ち明けた。

あの

スケジュールの都合で「行けなくて…」

184日間の累計で2,500万人以上が来場し、大きな盛り上がりを見せた大阪・関西万博。「あのちゃんがまだ行ってないのに、閉幕しやがった～。ちくしょー!」と悔しげなあのは、「あんなに行きたかったのに、行けてない」と吐露。実は、先月の放送でも、「万博に行きたい」と話していたが、「ラジオを聴いて、ぜひ! って偉い方が誘ってくださったみたいで。招待枠みたいな。でも、本当にスケジュール的に埋まっちゃってる時期だったから、行けなくて……」と打ち明けた。

「行こうと思い立つのが遅すぎた。もっと早く言えよって話だから」と反省したあの。「本当にずっと行きたくて。でも、混んでるなと思って、ずっと先延ばしにしてたの」と話し、「武道館があったから、空くまで待とうみたいな感じで。一生空かなかったよね(笑)。ずっと人で、大盛況というか」と苦笑い。「本当に万博だけは行きたかった」と後悔しきりで、「追加公演はないんですか?」「東京でもやってよ～。ポップアップストアとかでもいいよ」と諦めきれない様子だった。

また、あのは、大人気となった公式キャラクター・ミャクミャクについても言及。閉幕後も、イベントでの撮影会やグッズ販売が予定されており、「これからテレビ出たりするのかな? 引っ張りだこなんじゃない?」と話し、「よかったよね。本当におめでとう」と歓喜。一方で、「芸能人も行ってたよ。SNS見てたら、結構な人が“万博来てます!”みたいな自撮りを上げてたから。ホントに行けばよかったよね。ちょっと悔しいです」と最後まで口惜しそうだった。