大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季のワールドシリーズ（WS）王者で、今季もWSに駒を進めている。そのチームにはしばしば“金満批判”が寄せられているが、デーブ・ロバーツ監督はこうした批判はお門違いだと考えているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に先立ち、ありきたりな賛辞をリーグ全体に向けた声明に変えた。それは経済的不平等に異議を唱え、野球を競技ではなく投資ポートフォリオのように扱うオーナーたちを非難する声明だった」としつつ、「我々のオーナーは（収益の）大部分を選手たちに還元している。全てのオーナーがそうあるべきだと思う」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ロバーツ監督の発言は決して遠慮のないものではない。それは、収益を選手層への再投資に充てることを拒否する、小規模市場で利益重視のチームに対する警告である。こうしたチームは『市場規模』や『収益の制限』を理由に支出ができないと常々主張しているが、彼は事実上『それは言い訳だ』と述べている」と記している。

ロバーツ監督はNLCS第4戦に勝利しWS進出を決めた後、「今季開幕前、『ドジャースが野球を台無しにしている』と言われた。あと4勝して、本当に野球を台無しにしよう！」と口にしたことも報じられているが、金満批判にはかなり辟易しているようだ。

